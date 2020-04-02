Губернатор Нью-Йорка сравнил пандемию коронавируса с ураганом

https://static.news.ru/photo/9687696e-756c-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил, что аппаратов искусственной вентиляции лёгких в регионе хватит на шесть дней. Из-за этого медработники штата не смогут спасать тяжелобольных пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии.

Куомо отметил, что власти закупили 17 тысяч аппаратов ИВЛ, но за оборудование, поступающее из Китая, борются другие штаты и федеральное правительство. Сейчас в регионе есть 4000 аппаратов. Губернатор подчеркнул, что проблему их нехватки Соединённые Штаты не решат самостоятельно, передаёт CNN.

Пандемию коронавируса Куомо сравнил с ураганом, который медленно передвигается по территории страны. Он уточнил, что штату помогает президент США Дональд Трамп. Именно благодаря американскому лидеру в Нью-Йорке удалось быстро переоборудовать конференц-центр Якоба Явица в госпиталь.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рекомендовал жителям города прикрывать лицо во время выхода из дома. Он отметил, что маски лучше оставить тем, кто работает с заражёнными. Горожанам де Блазио посоветовал использовать для защиты любую ткань, писал NEWS.ru.