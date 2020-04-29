Губернатор Калифорнии решил закрыть все парки и пляжи из-за скоплений людей

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Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом намерен закрыть все парки и пляжи региона, начиная с 1 мая. Соответствующая памятка Ассоциации начальников полиции региона была заранее разослана стражам порядка по всему штату.

Копию документа CNN предоставил высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Планируется, что следить за порядком полицейским помогут смотрители парков. В офисе губернатора на запрос телеканала о комментарии не ответили.

В прошлые выходные жители Калифорнии в поисках облегчения от установившейся жары наводнили пляжи в округах Вентура и Ориндж, несмотря на введённые из-за пандемии коронавируса ограничительные меры. После этого Ньюсом отчитал соотечественников, заявив, что игнорирование режима принудительного нахождения дома может отложить снятие карантинных мер.

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