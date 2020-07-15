Губернатор американского штата заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/99b454fc-c6bc-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Медики выявили коронавирусную инфекцию у губернатора нефтедобывающего штата Оклахома Кевина Ститта.

Меня периодически проверяли на COVID-19 на протяжении всего этого периода пандемии. Вчера сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным, — цитирует газета The Oklahoman политика.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, хотя 14 июля испытывал незначительные боли в теле.

Ранее медики нашли коронавирус у советника в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленной его сына Дона Трампа — младшего Кимберли Гилфойл. О положительном результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в предвыборной кампании американского лидера, стало известно 3 июля. Неделей ранее она приняла участие в митинге в Талсе, прошедшем на закрытом стадионе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы свыше 3,3 млн человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (более 1,8 млн) и Индия (свыше 878 тыс.). В этом списке Россия занимает четвёртое место, писал NEWS.ru.