Группа по наблюдению НЛО американскими лётчиками появится в Пентагоне

https://static.news.ru/photo/5a62f0a0-ddbf-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Пентагон формирует группу для расследования и изучения случаев появления НЛО, которые наблюдали американские военные лётчики. Курировать новый проект будет замминистра обороны Дэвид Норквист.

Официальное заявление о формировании такой группы появится через несколько дней. До этого расследованием появлений НЛО занимался отдел спецрасследований ВВС США, сообщает CNN. Журналисты телекомпании направили запрос в министерство обороны с просьбой прокомментировать информацию, но ответа пока не получили.

Президент США Дональд Трамп обещал снять гриф секретности с материалов по НЛО ещё в июне. Причём, речь идёт и о розуэлльском инциденте, когда на ранчо у Розуэлла в штате Нью-Мексико упал шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США «Могул». Поскольку военные этот факт скрыли, происшествие породило множество слухов. В частности, о внеземном происхождении разбившегося шара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне раскроет часть собранных данных. Группа по изучению НЛО (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) была создана в 2017 году.