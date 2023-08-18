Грин обвинила Байдена в подталкивании США к мировой войне

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марджори Тейлор-Грин

Поставки американских F-16 Украине приближают США к третьей мировой войне, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter (X). По ее словам, этому способствует американский президент Джо Байден.

Сейчас Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне, — написала Грин.

Республиканка добавила, что американский лидер «работает на Украину, а Америку ставит на последнее место».

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что антироссийские санкции оказались провальными. К такому выводу она пришла после публикации доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния России. Она призвала прекратить давать Украине деньги из-за снижения богатства самих Штатов.

Конгрессвумен добавила, что Вашингтон отправил Киеву $113 млрд и продолжает посылать по $1 млрд ежемесячно. По ее словам, в то время как США беднеют на триллионы, Россия «все богатеет».

При этом Грин уже заявляла, что Белый дом вместе с Джо Байденом тратит миллиарды долларов на Украину, пока пострадавшие от пожаров на Гавайях получают лишь по несколько сотен. По ее словам, у пострадавших гавайцев ничего не осталось. Она отметила, что на $700, которые предлагает Байден жителям Гавайев, можно лишь один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле.