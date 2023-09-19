Госдолг США достиг рекордной отметки Минфин: госдолг США впервые превысил $33 трлн

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный долг США поставил новый рекорд, впервые в истории превысив отметку в $33 трлн, сообщает американское Министерство финансов. Предыдущий исторический показатель в $32 трлн был достигнут в июне 2023 года.

В базе данных Минфина по состоянию на 18 сентября в графе «совокупный государственный долг» значится сумма $33,04 трлн.

Законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США был превышен в январе текущего года, после чего в Министерстве финансов задействовали чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В то же время администрация Вашингтона призывала конгресс увеличить лимит долга.

31 мая законопроект о повышении госдолга США получил одобрение в палате представителей, на следующий день за документ проголосовали в сенате. 3 июня документ подписал президент Джо Байден. Согласованный представителями Республиканской партии в конгрессе и Белым домом законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, на которых настояли республиканцы. В рамках договоренностей в 2024 году на оборону будет выделено $886 млрд, на медицинское обслуживание ветеранов — $121 млрд, на другие необоронные программы — $637 млрд.