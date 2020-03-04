https://static.news.ru/photo/39d89354-5e48-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpg Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin Фото: Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press

Польше сможет приобрести американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, включая 79 пусковых установок и 180 ракет к ним. Госдепартамент США одобрил возможную продажу военной техники.

Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

По данным ведомства, сделка соответствует интересам США, так как она направлена на повышение безопасности партнёра и союзника США по НАТО. Её стоимость оценили в $100 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию. Глава американского оборонного ведомства упомянул РФ в своих письменных показаниях палате представителей. Эспер отметил, что демонстрация российского гиперзвукового ракетного вооружения подтверждает опасения Пентагона относительно растущего военного потенциала Москвы.