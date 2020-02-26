Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию.
Как
Министр обвинил Россию в намерении «опрокинуть» нормы международного права с целью утверждения своего регионального доминирования и в кибератаках «в мировом масштабе».
Как ранее писал NEWS.ru, Эспер опроверг начало новой гонки вооружений Вашингтона и Москвы. Глава Пентагона при этом подчеркнул, что США обязаны сохранить базовые элементы ядерного потенциала для собственной безопасности.
Добавьте наши новости в избранные источники