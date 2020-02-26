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Минздрав Грузии подтвердил появление в стране первого гражданина, инфицированного коронавирусом COVID-19. Несколько десятков человек с подозрением на болезнь изолированы в больницах и карантинных зонах.

Заболевшим оказался гражданин Грузии, недавно вернувшийся из Ирана транзитом через Азербайджан. Это мужчина средних лет, уточнила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По информации агентства «Sputnik Грузия», в инфекционную больницу Тбилиси госпитализированы...