Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию.

Как передаёт РИА Новости, глава американского оборонного ведомства упомянул РФ в своих письменных показаниях палате представителей. Эспер отметил, что демонстрация российского гиперзвукового ракетного вооружения подтверждает опасения Пентагона относительно растущего военного потенциала Москвы.

Министр обвинил Россию в намерении «опрокинуть» нормы международного права с целью утверждения своего регионального доминирования и в кибератаках «в мировом масштабе».

Как ранее писал NEWS.ru, Эспер опроверг начало новой гонки вооружений Вашингтона и Москвы. Глава Пентагона при этом подчеркнул, что США обязаны сохранить базовые элементы ядерного потенциала для собственной безопасности.

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