https://static.news.ru/photo/14fc60a4-cbe7-11e9-9140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Компания Google заплатит наложенный на неё властями США штраф в размере около $200 миллионов за нарушение конфиденциальности на YouTube.

Google обвиняют в публикации данных пользователей младше 13 лет без согласия их родителей, передаёт The Wall Street Journal .

По данным издания, это один из крупнейших штрафов, который когда-либо был наложен Соединёнными Штатами за нарушение закона о конфиденциальности детей в Интернете.

Столь небольшая сумма штрафа — по сути, награда для Google, который участвовал в массовом и нелегальном сборе данных, — считает заместитель директора Центра цифровой демократии Катарина Копп, чьи слова приводит Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что в 2018 году Еврокомиссия приняла решение взыскать с Google штраф в размере 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Компанию наказали за продвижение на первое место собственных поисковиков-сервисов, когда она устанавливала условия лицензирования на Android. Тем самым Google ущемляла права как конкурентов, так и разработчиков и пользователей.