Главой ВМС впервые в истории США стала женщина Пентагон: сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой ВМС

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Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте оборонного ведомства, министр рад первому в американской истории назначению женщины на этот пост и ее назначению как члена комитета начальников штабов — высшем руководящем органе армии США.

Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС, — отметил Остин.

Ранее глава Пентагона сообщил, что Вооруженные силы США готовы действовать, если в палестино-израильском конфликте появятся новые участники. Остин подчеркнул, что у Соединенных Штатов «есть право защищаться» и Вашингтон намерен воспользоваться этим правом «в случае необходимости».

При этом он указал на необходимость участия Вашингтона в украинском конфликте. Киев гарантированно проиграет, если прекратится поддержка со стороны Запада, подчеркнул министр. По его словам, администрация президента страны Джо Байдена желает продолжения контрнаступления ВСУ зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.