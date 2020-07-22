Глава Пентагона намерен посетить КНР до конца года

https://static.news.ru/photo/bbe22ecc-cb5e-11ea-9274-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер надеется посетить Китай в 2020 году впервые на посту министра обороны.

Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии, организованном Международным институтом стратегических исследований. Эспер отметил, что поездка была бы направлена на укрепление сотрудничества в сферах взаимного интереса и создания системы коммуникации при кризисах, передаёт «Интерфакс».

До конца года я надеюсь впервые посетить КНР в качестве министра, — сказал он.

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в 2020 году из-за ряда разногласий. Так, на прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин ведёт «экономический блицкриг», чтобы сменить США в качестве ведущей державы планеты. Глава Белого дома Дональд Трамп в июле сообщил, что подписал закон «Об автономии Гонконга». Согласно ему, ограничивающие свободу автономии китайские чиновники должны быть подвержены санкциям. В ответ Пекин ввёл меры против трёх американских законодателей и посла США по религиозным вопросам. При этом в Китае заявили, что страна будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, заключённой в январе, что не исключает ответа на давление Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство торговли США объявило о внесении 11 компаний КНР в чёрный список в связи с их якобы причастностью к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны.