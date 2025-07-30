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30 июля 2025 в 09:43

Глава Пентагона может лишиться своего поста

NBC: Хегсет может покинуть Пентагон ради должности губернатора Теннесси

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Ken Cedeno/Pool via CNP/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет может покинуть свой пост в связи с тем, что он рассматривает возможность участия в выборах главы штата Теннесси, которые состоятся в 2026 году, заявили журналисты NBC News со ссылкой на источник. По его словам, министр в течение трех последних недель обсуждал этот вопрос.

Согласно законам США, Хегсет должен уйти в отставку, чтобы иметь возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора, уточнили журналисты. По их словам, это станет крупнейшей кадровой перестановкой в Пентагоне. Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг это сообщение, назвав его «выдуманной историей», а сам телеканал — «лживым». Он предположил, что журналистов могли разыграть.

Лживый [телеканал] NBC так отчаянно добивается внимания, что в очередной раз торгует выдуманной историей. Возможны два варианта: либо источники [телеканала] выдуманы, либо их корреспондентов разыграли, — сказал помощник Хегсета.

Ранее стало известно о намерении группы сотрудников Пентагона потребовать отставки главы ведомства. По данным журналистов, в соответствующей петиции они намерены указать, что Хегсет принимает политизированные решения, а в самом Пентагоне царят атмосфера паранойи и низкий моральный дух.

Пит Хегсет
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США
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