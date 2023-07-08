Глава ЦРУ назвал единственную страну, способную изменить миропорядок Глава ЦРУ Бернс: только Китай может изменить существующий миропорядок

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Уильям Бернс

Военные действия на Украине бросили вызов существующему миропорядку, однако изменить его может только Китай, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. По его мнению, которое передает The Washington Post, у Китая есть необходимые экономические и политические ресурсы для этого. Бернс отметил, что у главы страны Си Цзиньпина сейчас больше власти, чем у любого лидера со времен Мао Цзэдуна.

Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого растущей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, — сказал глава ЦРУ.

Бернс добавил, что невозможно игнорировать растущие репрессии внутри Китая и агрессию за рубежом в виде партнерства с РФ и активности в Тайваньском проливе. Он заявил о важности снижения зависимости от КНР.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг до этого заявил, что Китай к 2035 году будет иметь порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. В этой связи НАТО следует готовиться к «более опасному и конкурентному» миропорядку уже в ближайшем будущем.

По данным Пентагона, в конце ноября 2022 года Китай имел в своем запасе порядка 400 ядерных боеголовок. При этом в Вашингтоне уже заявляли, что к 2035 году Пекин намеревается увеличить свой ядерный потенциал примерно в четыре раза, сократив таким образом отставание от США. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщал о наличии у Штатов к началу 2022 года 5428 ядерных боеголовок. Из них были развернуты 1744 единицы.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Альянса должны передать Киеву «еще больше» оружия, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи. Речь идет также о боеприпасах, уточнил он.