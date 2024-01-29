Генсек НАТО назвал ответственного за удар по базе США Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в Эт-Танф

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответственность за атаку на военную базу США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии несет Иран, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в ходе визита в США перед встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином. Видеозапись встречи опубликована пресс-службой НАТО в Twitter (X).

Прежде всего позвольте мне выразить мои соболезнования в связи с гибелью и ранениями американских военнослужащих. Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море, — подчеркнул Столтенберг.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана. Американская сторона начала подготавливать соответствующий план после случая с гибелью троих американских военнослужащих во время нападения на базу США на севере Иордании. Агентство не исключает и варианта прямого ответа США путем нападения на иранских чиновников.

До этого Трамп заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости Байдена.