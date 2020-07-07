Генерал США заявил, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией

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НАТО не будет вмешиваться в военный конфликт Украины и России, если такой произойдёт. Такое мнение высказал экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его слоовам, Североатлантический альянс не планирует поддерживать в такой ситуации украинскую сторону, поскольку Киев не является членом НАТО. Он подчеркнул, что некоторые страны-участницы НАТО не хотят давить Москву, поэтому они будут держать нейтралитет, сообщают «Известия».

5 июля командующий украинскими Военно-морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа предположил, что Москва пойдёт атакой на юг Херсонской области, чтобы попытаться восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды Киевом по каналу была прекращена. Чтобы защититься, Украина в 2021 году на Чёрном и Азовском морях развернёт несколько дивизионов комплексов «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360 комплекса «Нептун». Контр-адмирал отметил, что Украина намерена «как можно скорее и грамотно их применять».

«Нептун» предназначен для поражения боевых кораблей, береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. 17 июня военные провели успешные испытания комплекса. При этом впервые тесты проходили с использованием боевого заряда. Власти Украины ранее заявляли, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

При этом член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился, что хотя бы один рабочий экземпляр «Нептуна» вообще существует. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отвечая на заявление украинского командующего, отметил, что для Киева «всё закончится печально», если он решится на военную конфронтацию с РФ. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов при этом отметил, что в том случае, если между Украиной и Россией начнётся война, РФ потопит украинский флот за считанные минуты.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ, писал NEWS.ru.