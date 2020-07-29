ФРС США продлила кредитование иностранных ЦБ

https://static.news.ru/photo/32086714-d1d2-11ea-b60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: H.-D. Falkenstein /Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, проинформировала о продлении процедуры временного выкупа для иностранных и международных валютных органов (FIMA Repo Facility), следует из сообщения регулятора.

Механизм первоначально был запущен 31 марта 2020 года. Его продление позволит одобренным держателям счетов FIMA продолжать временно обменивать свои казначейские ценные бумаги США, хранящиеся в федеральном резерве, на доллары США, которые затем могут быть предоставлены учреждениям в их юрисдикциях, — следует из сообщения ФРС.

Также стало известно, что ведомство сохранило ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Как уточняется, продление временных линий обмена применяется к девяти центральным банкам в разных странах. Линии позволяют предоставлять ликвидность в долларах США на сумму до $60 млрд для Резервного банка Австралии, центробанков Бразилии, Республики Корея, Мексики, Швеции и Сингапура. Кроме того, обеспечить ликвидностью в долларах США в размере до $30 млрд Национальный банк Дании, Центральный банк Норвегии и Резервный банк Новой Зеландии.

Ранее NEWS.ru писал, что ФРС может инициировать расследование в отношении Visa и Mastercard по причине жалоб на высокие сборы с розничных продавцов во время пандемии COVID-19.