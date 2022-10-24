Fox News: США управляет не Байден, а теневое правительство

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Джо Байден

Член Конгресса США Клаудия Тенни заявила телеканалу Fox News, что Соединенными Штатами фактически управляет не президент Джо Байден, а «теневое правительство». По словам политика, американский лидер напоминает ей восковую фигуру, которую заводят перед каждым выступлением. Он отметила, что Байден излагает тезисы, которые ему преподносят.

Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним, — рассказала Тенни.

Она призвала президента США пройти тест, чтобы доказать свою свои «умственные способности». В настоящее время, по словам законодателя, Байдену мешают когнитивные проблемы.

Президент США Джо Байден в беседе с MSNBC заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами. На вопрос журналиста о том, должны ли граждане голосовать за него, учитывая возраст и возможные проблемы со здоровьем, глава государства ответил, что избиратели имеют право на беспокойство в отношении людей его возраста.

Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории — в этом году ему исполняется 80 лет. Он регулярно оказывается в неловких ситуациях, комментируя которые, оппоненты американского лидера ссылаются на его возраст и возможные проблемы со здоровьем.