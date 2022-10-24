Байден признал, что граждане вправе беспокоиться за его здоровье

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден в беседе с MSNBC заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами. На вопрос журналиста о том, должны ли граждане голосовать за него, учитывая его возраст и возможные проблемы со здоровьем, глава государства ответил, что избиратели имеют право на беспокойство в отношении людей его возраста.

Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? <...> Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть, — сказал Байден.

Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории — в этом году ему исполняется 80 лет. Он регулярно оказывается в неловких ситуациях, комментируя которые оппоненты американского лидера ссылаются на его возраст и возможные проблемы со здоровьем.

Накануне на Байдена обрушился с критикой ведущий Fox News Шон Хэннити, усомнившийся в психическом здоровье президента. Журналист заявил, что глава государства не управляет страной самостоятельно, и назвал его «когнитивно страдающим президентом». Хэннити отметил, что многочисленные оплошности Байдена говорят о нестабильности его ментального здоровья.