В США назвали цену расширения НАТО FOX News: расширение НАТО обойдется США в $8 млрд

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не сделает США безопаснее и приведет к дополнительным расходам, считают обозреватели FOX News Расс Воут и Дэн Колдуэлл. По их мнению, принятие стран вынудят Вашингтон потратить $8 млрд сейчас и еще $1,5 млрд ежегодно на защиту Хельсинок и Стокгольма.

Вступление обеих стран в НАТО может привести к первоначальным расходам в размере более 8 миллиардов долларов вместе с дополнительными ежегодными расходами в размере 1,5 миллиарда долларов, — говорится в сообщении.

Обозреватели настаивают на том, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс ошибочно не только из-за увеличения расходов при госдолге более $30,5 трлн. По их мнению, такое положение усилит давление на Россию и приведет к конфликту с ней.

Новые гарантии безопасности заставят пойти на компромиссы, потребуют больше ресурсов и увеличат вероятность конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием, — указали обозреватели.

Журналисты также упрекнули действующую власть в неграмотной расстановке приоритетов. По их мнению, Вашингтон больше заинтересован во вступлении «двух богатых европейских социал-демократий» в Альянс, чем в благополучии собственных граждан. Обозреватели указали на то, что США должны сосредоточиться на внутренних проблемах: растущей инфляции и увеличивающимся госдолгом.

После десятилетий внешнеполитических неудач, которые дорого обошлись Соединенным Штатам, избранные должностные лица Америки должны американскому народу больше, чем более дорогостоящие обязательства по безопасности, оторванные от нашей безопасности и экономического процветания, — подытожили журналисты.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что процесс вступления в НАТО её страны и Швеции может «застыть на месте». Такой вариант развития событий возможен, если Турция не изменит решение о протесте против присоединения государств.