Foreign Policy: США готовятся к войне с Россией

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Пороговые значения боеприпасов предусмотрены Пентагоном в расчете на непосредственный конфликт США и НАТО с Россией, пишут журналисты Foreign Policy. Авторы материала утверждают, что американское Министерство обороны недовольно из-за больших военных поставок Украине. Сотрудники издания отмечает это, ссылаясь на руководителя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли.

Источник в Пентагоне рассказал прессе, что оперативный план войны с РФ был составлен 10 лет назад. При этом, подчеркнул инсайдер, почти никогда у Вашингтона не были выполнены в полном объеме нормативы по запасам на складах. Сейчас же на Министерство обороны давит Конгресс США, некоторые его члены считают поставки Киеву недостаточными.

Издание утверждает, что запасы в ЕС И США заметно истощились на фоне помощи Киеву в ходе российской специальной военной операции. Журналисты говорят, что есть страны, которым уже нечего предложить Украине.

Ранее западная пресса писала, что страны Североатлантического альянса сократили свои поставки вооружений Украине, чтобы подготовиться к войне с Россией. Отмечается, что у Пентагона есть определенные пороговые значения боеприпасов, из-за которых дальнейшие поставки оружия Киеву невозможны. Ограничения, по словам автора материала, были установлены американским военным ведомством на случай вооруженного конфликта с Россией.

Журналисты при этом допускают, что столкновение НАТО и России может также начаться в Сувалкском коридоре, который находится на границе РФ с Прибалтикой.