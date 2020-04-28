Фондовый рынок США вырос в ожидании ослабления ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/32824208-8918-11ea-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

По итогам торгов в понедельник, 27 апреля, фондовый рынок в США вырос. Это связано с ожиданием инвесторов ослабления ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Их оптимизм, как сообщают американские эксперты, привёл к тому, что опасения по поводу возобновления падения цен на нефть отошёл на второй план. Также инвесторы в настоящий момент готовятся к новым финансовым отчётам за первый квартал 2020 года, которые должны предоставить 149 компаний индекса S&P 500 и 12 — Dow. В число последних входит Apple Inc.

Руководитель инвестиционной компании Chaikin Analytics Марк Чайкин заявил, что представления о новой норме будут складываться по мере того, как некоторые штаты станут перезапускать экономику и ослаблять ограничительные меры, связанные с пандемией.

Наибольший риск для рынка акций представляет преждевременное открытие предприятий в США, которое может привести к росту числа случаев заражения COVID-19 и свести на нет усилия по выводу экономики из искусственной комы, — приводит слова Чайкина телекомпания CNBC.

Власти некоторых американских штатов уже разрешили своим предприятиям возобновить работу. В Нью-Йорке ограничительные меры в этой области будут сняты после 15 мая.

На сегодняшний день в США более миллиона человек заразились коронавирусом. Свыше 56,2 тысяч пациентов скончались.

Как ранее передавалNEWS.ru, губернатор штата Оклахома Кевин Ститт призвал президента США Дональда Трампа признать пандемию COVID-19 стихийным бедствием, чтобы спасти нефтяную индустрию страны.