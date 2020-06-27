Федеральная избирательная комиссия США вынужденно приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США сообщила о вынужденной приостановке работы. Причиной стал уход одного из её членов Кэролайна Хантера.
Согласно правилам, организация может работать только в том случае, если в состав её руководства входят минимум четыре человека для принятия важных решений. Это ведомство отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. В мае 2020 года на должность главы комиссии был утверждён республиканец Джеймс Трейнор.
На сегодняшний день в организации официально состоят три человека — это республиканец Трейнор, демократ Эллен Вайнтрауб и заместитель председателя Стивен Уолтер.
Ранее NEWS.ru писал, что в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Недавно политик вспомнил о своей старой стратегии ведения предвыборной кампании.
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