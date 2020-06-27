Федеральная избирательная комиссия США вынужденно приостановила работу

https://static.news.ru/photo/1aef80e8-b883-11ea-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная избирательная комиссия США сообщила о вынужденной приостановке работы. Причиной стал уход одного из её членов Кэролайна Хантера.

Согласно правилам, организация может работать только в том случае, если в состав её руководства входят минимум четыре человека для принятия важных решений. Это ведомство отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. В мае 2020 года на должность главы комиссии был утверждён республиканец Джеймс Трейнор.

На сегодняшний день в организации официально состоят три человека — это республиканец Трейнор, демократ Эллен Вайнтрауб и заместитель председателя Стивен Уолтер.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Недавно политик вспомнил о своей старой стратегии ведения предвыборной кампании.