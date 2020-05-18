ФБР нашло связи между устроившим стрельбу на базе во Флориде и «Аль-Каидой»

Федеральное бюро расследований США нашло доказательства того, что устроивший стрельбу на американской военной базе в Пенсаколе в 2019 году курсант из Саудовской Аравии был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Нападавший Мухаммед аш-Шамрани общался с одним из членов группировки,
Телеканал отмечает, что о деталях расследования общественность в ходе пресс-конференции 18 мая проинформируют генпрокурор США Уильям Барр и сотрудники ФБР.
Инцидент на базе ВМС США в Пенсаколе случился в начале декабря 2019 года. Стрелок приехал в Америку из Саудовской Аравии на обучение. Нападавший убил трёх человек, ранения получили восемь человек. Сам аш-Шамрани был ликвидирован.
Позднее президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался устроивший стрельбу по сослуживцам гражданин Саудовской Аравии, писал NEWS.ru.
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