ФБР нашло связи между устроившим стрельбу на базе во Флориде и «Аль-Каидой»

https://static.news.ru/photo/4923d4e8-9914-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Мухаммед аш-Шамрани Фото: FBI

Федеральное бюро расследований США нашло доказательства того, что устроивший стрельбу на американской военной базе в Пенсаколе в 2019 году курсант из Саудовской Аравии был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Нападавший Мухаммед аш-Шамрани общался с одним из членов группировки, передаёт CNN. Об этом агентам стало известно после того, как им удалось получить доступ к данным с телефонов, которыми пользовался злоумышленник.

Телеканал отмечает, что о деталях расследования общественность в ходе пресс-конференции 18 мая проинформируют генпрокурор США Уильям Барр и сотрудники ФБР.

Инцидент на базе ВМС США в Пенсаколе случился в начале декабря 2019 года. Стрелок приехал в Америку из Саудовской Аравии на обучение. Нападавший убил трёх человек, ранения получили восемь человек. Сам аш-Шамрани был ликвидирован.

Позднее президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался устроивший стрельбу по сослуживцам гражданин Саудовской Аравии, писал NEWS.ru.