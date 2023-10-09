«Это может случиться с Америкой»: в США испугались участи Израиля Конгрессвумен Грин: США могут разделить участь Израиля из-за политики Байдена

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут повторить судьбу Израиля из-за миграционной политики главы государства Джо Байдена. Приток иностранцев в страну достиг таких масштабов, что администрация президента уже не может его контролировать, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter (Х).

То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран, — резюмировала политик.

При администрации Байдена на южную границу США прибыло огромное количество мигрантов. В 2021 и 2022 годах их число превысило 2,3 миллиона человек.

Ранее администрация Соединенных Штатов отправила первую партию военной помощи Армии обороны Израиля. Также американский лидер пообещал в ближайшие дни направить дополнительный пакет поддержки.

Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили действия, направленные на то, чтобы ни один из противников еврейского государства не смог извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Лидеры стран обязались поддерживать контакт и сообща следить за ходом конфликта. В Пентагоне также объявили о намерении помочь Израилю. В ведомстве пообещали предоставить Тель-Авиву дополнительное военное оборудование и боеприпасы.