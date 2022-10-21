Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы Экс-советника Трампа Бэннона приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу

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Дональд Трамп

Федеральный окружной суд США приговорил экс-советника бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стива Бэннона к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, сообщает NBC. По информации телеканала, судья счел неуважением отказ от дачи показаний по делу о штурме Капитолия.

Бэннон приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы и штрафу в $6,5 тысячи, — сказано в сообщении.

21 августа 2020 года Бэннона арестовали на яхте китайского миллиардера Го Вэньгуя по подозрению в мошенничестве при сборе средств на проведение агитационной кампании за строительство стены на границе с Мексикой. 20 января того же года Трамп в последний день президентства помиловал 73 человек, включая Бэннона.

Позже, 21 октября 2021 года палата представителей США проголосовала за предъявление обвинения Бэннону в неуважении к конгрессу. Сообщалось, что политик проигнорировал повестки комитета палаты представителей по делу о расследовании захвата Капитолия 6 января 2021 года.

В январе 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек.