Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия попыткой переворота

Во время выступления в Атланте президент США Джо Байден вспомнил о беспорядках в Капитолии в январе 2021-го, назвав их попыткой государственного переворота, а митингующих — бандой, воодушевлённой экс-главой Дональдом Трампом. Он также заявил, что собрал своих сторонников, чтобы противостоять «силам, совершившим попытку госпереворота», пишет Reuters.

Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побеждённый бывший президент, 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что Трамп потерял в ходе голосования на выборах, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что американец Девлин Томсон, принимавший участие в штурме Капитолия США, получил три года и 10 месяцев тюрьмы за нападение на силовиков. 28-летний житель Сиэтла вместе с другими участниками штурма выкрикивал в адрес правоохранителей непристойности, кидал в них попадавшиеся под руку вещи, а также отобрал у одного из полицейских щит.

Ещё один участник штурма Капитолия, американец Эван Ньюман, с середины августа находится в Белоруссии, он попросил убежища у властей республики. По словам Ньюмана, ФБР внесло его в список самых разыскиваемых преступников. Сперва он бежал в Европу, жил в Италии и Швейцарии, после перебрался на территорию Украины. Но там мужчину начали преследовать сотрудники Службы безопасности страны (СБУ). Тогда он решил бежать в Белоруссию.

6 января 2021 года толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек.