Экс-модель Playboy cпасла жизнь раненому соседу

https://static.news.ru/photo/5ee8ffd2-4482-11eb-ab89-fa163e074e61_660.jpg Виктория Валентино Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Бывшая модель Playboy Виктория Валентино оказала помощь своему соседу, пострадавшему во время стрельбы.

Она находилась дома и услышала грохот, который оказался выстрелами. Когда женщина вышла на улицу, то увидела лежащего на земле бледного соседа. Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе.

Мужчина впал в шоковое состояние, тогда Валентина, которая работала медсестрой, приняла решение оказать ему первую помощь. Она подняла пострадавшему ногу, чтобы кровь продолжала приливать к его сердцу и мозгу.

Валентина оставалась с соседом до прибытия медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи считают, что мужчина выживет, сообщает TMZ.

Как писал NEWS.ru, в Москве во время стрельбы в жилом доме погибла модель Елизавета Хлюпина, которая участвовала в модных показах и фотосессиях. По предварительным данным, её убил бывший возлюбленный по имени Савелий. Сначала он расстрелял девушку, а затем расправился с её матерью и сыном, после чего свёл счёты с жизнью. По данным силовиков, причиной стал конфликт.