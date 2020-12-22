Экс-модель Playboy cпасла жизнь раненому соседу

Бывшая модель Playboy Виктория Валентино оказала помощь своему соседу, пострадавшему во время стрельбы.
Она находилась дома и услышала грохот, который оказался выстрелами. Когда женщина вышла на улицу, то увидела лежащего на земле бледного соседа. Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе.
Мужчина впал в шоковое состояние, тогда Валентина, которая работала медсестрой, приняла решение оказать ему первую помощь. Она подняла пострадавшему ногу, чтобы кровь продолжала приливать к его сердцу и мозгу.
Валентина оставалась с соседом до прибытия медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи считают, что мужчина выживет,
Как писал NEWS.ru, в Москве во время стрельбы в жилом доме погибла модель Елизавета Хлюпина, которая участвовала в модных показах и фотосессиях. По предварительным данным, её убил бывший возлюбленный по имени Савелий. Сначала он расстрелял девушку, а затем расправился с её матерью и сыном, после чего свёл счёты с жизнью. По данным силовиков, причиной стал конфликт.