Экс-адвокат президента США: Трамп считал, что Путин самый богатый человек

https://static.news.ru/photo/635da646-eff3-11ea-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/GlobalLookPress

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США считал президента России Владимира Путина самым богатым человеком в мире.

Он ошибочно считал Путина самым богатым человеком в мире, — привели слова адвоката в «Интерфаксе».

Об этом юрист написал в своих мемуарах. Майкл Коэн также сообщил, что Дональд Трамп восхищён, как Владимир Путин руководит Россией, словно это его компания, а не целая страна. По словам адвоката, Трамп сообщил, что президент России сумел «захватить всю нацию и управлять ею, как будто это его личная компания — как «Организация Трампа».

Майкл Коэн заявил, что президент США сам хотел, чтобы Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году и встала на сторону Дональда Трампа.

Юрист также дал оценку личности президента США. Он написал, что Дональд Трамп «расист, мошенник, хулиган, лжец и хищник».

Отмечается, что Майкл Коэн отбывает тюремное заключение за нарушение правил финансирования предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа, махинации в банковской сфере, а также за уклонение от налогов с декабря 2018 года.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший агент ФБР Питер Стрзок назвал президента США Дональда Трампа «явной и существующей угрозой» безопасности США. Он отметил, что Дональд Трамп ещё до победы на президентских выборах «говорил и делал вещи, которые давали российским спецслужбам средства, с помощью которых можно было бы принудить его» к тому, что выгодно российской стороне, а не американской.