Джулиани: штаб Трампа продолжит борьбу за пересмотр результатов выборов

https://static.news.ru/photo/13950934-3c41-11eb-86c4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

Несмотря на отказ Верховного суда США по аннулировать результаты президентских выборов в нескольких штатах по иску Техаса, команда действующего американского президента Дональда Трампа намерена продолжать борьбу за пересмотр итогов голосования, заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это — передать дело в окружной суд, — приводит слова юриста РИА Новости.

Он подчеркнул, что на этом борьба штаба Трампа за пересмотр результатов президентских выборов не закончилась.

NEWS.ru писал, что Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который требовал признать недействительными итоги выборов президента в четырёх штатах, оспорив 60 голосов выборщиков, что поставило бы под сомнение победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Более 100 членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии выступали в поддержку поданного генпрокурором Техаса Кеном Пэкстоном обращения в Верховный суд о необходимости пересмотра итогов выборов президента в четырёх штатах из-за нарушений.

Иск Техаса был отклонён, так как штат «не продемонстрировал юридического обоснования» в своём интересе по поводу того, как штаты проводили свои выборы, заявили в Верховном суде.