Джо Байден встретится с семьёй Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/44bd0258-a8e6-11ea-9713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен встретиться с семьёй погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на личных помощников Байдена. Бывший вице-президент вряд ли примет участие в массовой поминальной церемонии по соображениям безопасности. Однако он запишет видеообращение и лично принесёт соболезнования семье.

Темнокожий житель Миннеаполиса (штат Миннесота) Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Мужчину заподозрили в использовании поддельной 20-долларовой банкноты при оплате покупки в магазине. При задержании полицейский Дерек Шовин задушил подозреваемого.

Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия и расовой дискриминации, которые в десятках городов США сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством. Только 7 июня президент Дональд Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона, передавал NEWS.ru. Отголоски этого события дошли и до Европы. 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.