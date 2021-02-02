Джен Псаки снова оконфузилась, рассказав про несуществующий самолёт

https://static.news.ru/photo/3907a430-5b89-11eb-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своей любовью попадать впросак, снова оконфузилась. На этот раз она рассказала журналиста про несуществующий самолёт.

В ходе брифинга с представителями СМИ журналисты задали вопрос о космических силах США, учреждённых во времена президентства Дональда Трампа. В результате Псаки перепутала американские космические силы «Space Force» с президентском бортом «Air Force One».

Ого, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Но я не уверена, кто это, — без смущения заявила Джен.

Общавшийся с ней журналист, понимая, что продолжение диалога не имеет смысла, просто сел на своё место.

Пользователи сети с восторгом встретили очередной перл пресс-секретаря и принялись упражняться в остроумии, удивляясь, что в своей речи Псаки не упомянула об опасности со стороны России и задаваясь вопросом, сможет ли этот чудо-самолёт доплыть до берегов Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Джен Псаки прокомментировала блокировку аккаунта Twitter 'rc-президента США Дональда Трампа.