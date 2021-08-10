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Для вечеринки Обамы были созданы специальные маски

15:47, 10 августа 2021
Для вечеринки Обамы были созданы специальные маски Барак Обама Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press
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Всем гостям вечеринки по случаю 60-летия экс-президента США Барака Обамы были вручены защитные маски в целях соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает интернет-газета TMZ.

Как стало известно, для вечеринки в честь юбилея Обамы, которая обернулась скандалом, были созданы маски с логотипом, специально разработанным для этого мероприятия. Компания Henry Mask подарила более тысячи масок для обеспечения мер безопасности всех гостей и персонала.  

Однако многие гости решили пренебречь всеми требованиями. Как видно по опубликованным ранее видео с празднования, никто, включая самого именинника, не находился в маске. 

Также Henry Mask разработала униформу для всех работников, в том числе поваров и барменов. 

Ранее в своей речи на телеканале CNN журналистка The New York Times Эни Карни назвала ситуацию с вечеринки Обамы действительно раздутой. По её словам, все гости мероприятия соблюдали меры безопасности. Она отметила, что туда были приглашены только вакцинированные гости. 

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