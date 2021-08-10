Для вечеринки Обамы были созданы специальные маски

Всем гостям вечеринки по случаю 60-летия экс-президента США Барака Обамы были вручены защитные маски в целях соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает интернет-газета TMZ.
Как
Однако многие гости решили пренебречь всеми требованиями. Как видно по опубликованным ранее видео с празднования, никто, включая самого именинника, не находился в маске.
Также Henry Mask разработала униформу для всех работников, в том числе поваров и барменов.
Ранее в своей речи на телеканале CNN журналистка The New York Times Эни Карни назвала ситуацию с вечеринки Обамы действительно раздутой. По её словам, все гости мероприятия соблюдали меры безопасности. Она отметила, что туда были приглашены только вакцинированные гости.