Disney урезал расходы на рекламу в Facebook из-за бойкота соцсети

https://static.news.ru/photo/c0d00b2c-c9b3-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне бойкота социальной сети Facebook из-за оскорбительных высказываний компания Disney урезала расходы на рекламу в соцсети. Организация была крупнейшим рекламодателем сервиса в первом квартале 2020 года.

Представители Disney не делали никаких заявлений по этому поводу. Однако компания приостановила рекламу своего развлекательного сервиса Disney+, затраты на продвижение которого составляли значительную долю маркетингового бюджета организации, передаёт The Wall street journal со ссылкой на источники.

Кроме того, корпорация отказалась от рекламы потокового сервиса Hulu в принадлежащем Facebook Instagram. Другие подразделения также приостановили своё продвижение в соцсети: так, реклама принадлежащих ABC и Disney кабельных сетей практически исчезла с сайта.

Информатор журналистов отметил, что возвращение рекламы после появления новых оскорблений невозможно, если компания не улучшит ситуацию с подобным контентом.

Ранее эксперты заявили, что социальная сеть препятствовала соблюдению гражданских прав. По их мнению, Facebook прикладывала недостаточно усилий для борьбы с дискриминацией на своей платформе.

Как информировал NEWS.ru, совет раввинов Европы (СРЕ) присоединился к бойкоту социальной сети Facebook из-за бездействия в отношении сообщений, способствующих разжиганию ненависти.