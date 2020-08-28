Директор Национальной разведки США заявил, что КНР является главной угрозой

https://static.news.ru/photo/23e31982-eadb-11ea-8abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Song/Global Look Press

Некоторые члены конгресса США в своих политических целях ставят «угрозу» со стороны России выше, нежели со стороны Китая, заявил директор Национальной разведки США Джон Ратклифф.

По его словам, Китай по-прежнему представляет самую большую угрозу для США.

Я не хочу принижать угрозу со стороны России, они представляют серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности... Но Китай сидит во главе стола и устанавливает правила игры на мировом рынке, — подчеркнул Ратклифф в эфире телеканала Fox News.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео перехвата американского бомбардировщика B-52 двумя российскими истребителями Су-27. Кадры сняты из кабины подлетевшего к границам РФ военного воздушного судна США.

На записи видно, как российские истребители летят сбоку от американского самолёта. В какой-то момент пилот одного из Су-27 «махнул» крылом американским военным, продемонстрировав боекомплект. Это традиционный жест в подобных ситуациях, который говорит пилотам иностранного борта о том, что перехватчик при необходимости готов действовать в соответствии с ситуацией.