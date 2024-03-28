«Детальная информация»: в США настаивают, что предупреждали РФ о теракте Госдеп: США дали властям РФ детальное предупреждение по теракту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в письменном виде утром 7 марта, утверждает официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, которые приводит РИА Новости, предупреждение о террористической угрозе, которое США передали России перед терактом в «Крокус Сити Холле», было не первым.

Седьмого марта мы предоставили (Москве. — NEWS.ru) четкую и детальную информацию о террористической угрозе. <...> И это было не первое предупреждение, которое мы передали России, — сказал Миллер.

Фото: state.gov Мэттью Миллер

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не планируют содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Также он вновь заявил, что ответственным за теракт Вашингтон считает ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» как ангажированную. По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину. Также Захарова отметила, что среди руководителей государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в концертном зале, добавив, что «на воре и шапка горит».