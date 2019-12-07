https://static.news.ru/photo/c2491258-fc29-11e9-ad29-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Демократическая партия Соединённых Штатов выпустила доклад по итогам слушаний об импичменте президента страны Дональда Трампа. Там содержатся сведения, объясняющие необходимость снятия главы государства с занимаемой должности.

Авторы утверждают, что при работе над документом руководствовались конституцией и практикой импичмента, передаёт РИА Новости . Согласно их сведениям, политик совершил тяжкие преступления, являющиеся поводом для процедуры отстранения.

Источники показывают, что замыслом авторов конституции было вынесение импичмента за три накладывающихся друг на друга формы нарушений со стороны президента: злоупотребление властными полномочиями, предательство нации путём общения с иностранцами и коррупцию в том, что касается должности и выборов, — отмечается в тексте.

Каждое из этих оснований само по себе является основанием для импичмента, однако их объединение становится наиболее прочным поводом. Составлением точных обвинений сейчас занимается Судебный комитет Конгресса.

Как писал News.ru, спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси поручила главе юридического комитета Джерролду Надлеру составить официальные обвинения в адрес американского лидера в рамках процедуры импичмента. Политик добавила, что он серьёзно нарушил конституцию.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.