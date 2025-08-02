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02 августа 2025 в 18:04

«Делай пока можешь»: 100-летняя американка раскрыла секреты долголетия

100-летняя жительница США прыгнула с парашютом и озвучила три секрета долголетия

Пегги Вулф в представлении ИИ Пегги Вулф в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Американка по имени Пегги Вулф из штата Миссури в свой 100-летний юбилей прыгнула с парашютом, пишет издание The Meadville Tribune. Она рассказала, что секрет ее долголетия — это движение, правильное питание и умеренность в алкоголе.

Юбилей прошел 20 июля в городе Уэбб-Сити. Поздравить Пегги пришли родственники и друзья, а кульминацией дня стал прыжок с парашютом с трехкилометровой высоты в тандеме с инструктором. В полете она даже потеряла ботинок, но не расстроилась из-за пропажи.

Первый прыжок женщина совершила в 92 года. Она призналась, что мечтала об этом давно, но дождалась, пока у нее не останется никаких обязательств перед окружающими.

Делай то, что хочешь, пока можешь. Потому что ты никогда не знаешь, что принесет следующий год, — посоветовала именинница.

Ранее в возрасте 131 года скончалась старейшая жительница Турции Ходи Гюркан. Она умерла 30 июля в своем доме в селе Бинекли, где прожила всю жизнь, став свидетелем трех эпох — от Османской империи до Турецкой Республики. У Гюркан было семеро детей, 110 внуков и множество правнуков, а феноменальное долголетие специалисты связывают с генетикой, средиземноморской диетой и традиционным укладом жизни.

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