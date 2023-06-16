«Дальше будет круче»: американист о предвыборной гонке в США Американист Дробницкий: предвыборная гонка в США будет полна неожиданностей

Фото: Annette Riedl/ZB/Global Look Press

Предвыборная гонка в США будет полна разных неожиданностей, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с Lenta.ru он отметил, что ситуация в связи с предстоящими выборами «очень серьезная» и «дальше будет только круче». Эксперт подчеркнул, что запланированные на 2024 год выборы в США будут значительно отличаться от всех предыдущих.

Ситуация очень серьезная. Я напомню, что, когда Байден выступал в Белом доме, на Fox News, несмотря на все давление на этот телеканал, вышел в эфир подстрочник «Диктатор произносит речь после того, как арестовал своего политического оппонента», и дальше будет только круче, — уточнил политолог.

Американист сравнил бывшего президента США Дональда Трампа с дубом, а остальных кандидатов от Республиканской партии с «травушкой». Дробницкий пояснил, что экс-лидер возвышается над остальными претендентами. Внутри партии у Трампа нет конкурентов, в связи с чем все СМИ и телеканалы будут давать ему гораздо больше эфирного времени.

Дробницкий подчеркнул, что можно было бы выделить среди республиканцев губернатора Флориды Рона Десантиса. При отсутствии других кандидатов между ними и Трампом могла бы развернуться настоящая борьба, но сложившаяся ситуация, когда баллотируются девять человек, значительно способствует бывшему президенту. Кроме того, внимания Трампу добавили скандалы, в которые он попал. Политолог заключил, что прокуратура США сыграла на руку экс-лидеру: главный конкурент внутри партии Десантис стал отставать от Трампа почти на 40%.

Политолог Малек Дудаков ранее назвал кандидата от «Народной партии» Корнела Уэста новой проблемой для Демократической партии и действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. По словам американиста, в поддержку Уэста планирует выступить зеленая партия.