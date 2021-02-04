Daily Star: о вражде Мелании Трамп с Иванкой появится книга

https://static.news.ru/photo/1c0d331e-6763-11eb-9f35-96000091f725_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Вражда дочери экс-президента США Иванки и первой леди Мелании Трамп началась с первых недель пребывания обеих в Белом доме. Книгу об этом в ближайшее время напишет сама Иванка.

Как пишет Daily Star со ссылкой на источники, 39-летняя Иванка Трамп вела «обширные» записи о своём пребывании в Белом доме и хотела бы «открыто противостоять своим критикам».

Считается, что одним из критиков является Мелания, которая была не самой популярной первой леди. По слухам, она конфликтовала со своей падчерицей.

Иванка вела подробные записи о своём пребывании в Белом доме, - цитирует издание источник.

Daily Star напомнило, что еще в декабре 2020 года бывший сотрудник Белого дома заявил, что Милания назвала дочь президента и её супруга Джареда змеями.

Бывшая лучшая подруга Мелании рассказала, что истоки их ненависти в первых днях президентства Трампа, когда первая леди ещё жила в Нью-Йорке. Иванка якобы при осмотре Восточного крыла Белого дома, где находятся личные апартаменты всех первых леди, предложила переименовать их в офис семьи вместо офиса первой леди.

Ренее NEWS.ru писал, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес своей жены послужили поводом для появления слухов о разладе в семье американского лидера.