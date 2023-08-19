CNN: Трамп намерен сдаться властям в тюрьме Джорджии на следующей неделе

Фото: Conference Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Фултон, штат Джорджия в конце следующей недели, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Прокурор округа Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым необходимо явиться с повинной не позднее 25 августа.

Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп сдастся в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели — в четверг или пятницу, — сказано в заявлении.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира. Прокуратура обязала Трампа явиться в суд не позднее 25 августа для предъявления обвинений в рамках четвертого дела. Помимо этого жюри присяжных согласовало ордер на арест бывшего президента США и других фигурантов дела.

Кроме этого, Трамп призвал отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения выборов президента США в 2024 году. Политик подчеркнул, что один из процессов был назначен на ту же дату, когда пройдут важные праймериз в штате Айова.