CNN: США направят 20 истребителей на Ближний Восток

Фото: Mass Communication Specialist 3d Class Michael Singley/Global Look Press

США направят на Ближний Восток 20–25 истребителей F-35 и F-15. С их помощью власти планируют сдерживать Иран во время эскалации, чтобы не дать конфликту распространиться за пределы Израиля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомые с военным планированием источники.

Переброска военных самолетов производится с целью проконтролировать «иранскую агрессию». Сроки прибытия истребителей в район боевых действий неизвестны. Министр обороны США Ллойд Остин предупреждал, что власти планируют усилить авиацию США на Ближнем Востоке. Но он не уточнял точное количество аппаратов.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер сообщил, что в Тель-Авив отправлена первая партия военной помощи, а в ближайшие дни будет отправлена вторая. Политики договорились принять меры, направленные против неприятелей еврейского государства, которые попытаются извлечь выгоду из обострения обстановки.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан исключил возможность проведения мирных переговоров с движением ХАМАС. Дипломат отметил, что его страна нацелена на уничтожение данной организации.