CNN: Байден одобрит проект финансирования без помощи Украине и Израилю

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Джо Байден

Президент США Джо Байден одобрит и подпишет законопроект о госфинансировании без пунктов о предоставлении помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет сенат, сообщает CNN. Палата представителей несколько часов назад приняла проект финансирования с целью предотвратить шатдаун. Двухэтапный план предполагает финансирование до 19 января приоритетных для США направлений: сфера обороны, поддержка ветеранов, жилищное строительство и энергетическая отрасль.

Конгресс должен также решить неотложные вопросы нацбезопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC (программа питания для женщин, младенцев и детей. — NEWS.ru) и другие важные приоритеты, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что план продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный Майком Джонсоном, является несерьезным и ведет к шатдауну. По ее словам, дальнейшее развитие событий поставит под угрозу достижение целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан до этого заявлял, что администрация США активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине. По его мнению, если не получится утвердить предложенные Байденом бюджетные ассигнования, национальным интересам страны будет нанесен ущерб.