«Чудовищный прецедент»: кандидат в президенты США оценил сделку с Ассанжем Кеннеди-младший: США сделкой с Ассанжем создали «чудовищный прецедент»

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

США создали чудовищный прецедент сделкой с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которому пришлось признать себя виновным ради освобождения из тюрьмы, поделился мнением кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. На своей странице в соцсети X он отметил, что эта ситуация негативно скажется на свободе прессы во всем мире.

Джулиан Ассанж пошел на сделку и будет освобожден. Я чрезвычайно рад. Он герой поколения. Но плохая новость в том, что ему пришлось признать себя виновным в сговоре с целью получения и раскрытия информации в сфере национальной безопасности. <...> Полицейское государство создало ужасающий прецедент и нанесло серьезный удар по свободе прессы, — написал он.

Как отметил Кеннеди — младший, Ассанж был вынужден пойти на сделку, так как в обратном случае он из-за проблем со здоровьем «умер бы в тюрьме». По его мнению, США преуспели в криминализации журналистики. Политик призвал правительство США «возвести памятник Ассанжу в Вашингтоне», помиловать экс-разведчика Эдварда Сноудена и оператора интернет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта.

Ранее стало известно, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы «Белмарш» и покинул Великобританию. Организация опубликовала в соцсети Х видео, на котором он садится в самолет, летящий в Австралию. Как стало известно NBC News, он заключил с прокуратурой США соглашение о признании вины, позволяющее ему выйти на свободу.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших публикаций секретной информации в американской истории, которая произошла во время первого президентского срока Барака Обамы. По данным следствия, в 2009 году он вступил в сговор с аналитиком военной разведки Челси Мэннинг. Она передала ему десятки тысяч отчетов о войне в Афганистане, сотни тысяч отчетов о войне в Ираке, телеграммы Госдепартамента и аналитические обзоры узников Гуантанамо.