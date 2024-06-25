Джулиан Ассанж вышел на свободу WikiLeaks: Джулиан Ассанж вышел на свободу и вылетел в Австралию

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы «Белмарш» и покинул Великобританию. Организация опубликовала в соцсети Х видео, на котором он садится в самолет, летящий в Австралию. Как стало известно NBC News, он заключил с прокуратурой США соглашение о признании вины, позволяющее ему выйти на свободу.

Он покинул тюрьму строгого режима «Белмарш» утром 24 июня, после 1901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел в самолет и улетел из Великобритании, — говорится в сообщении WikiLeaks.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших публикаций секретной информации в американской истории, которая произошла во время первого президентского срока Барака Обамы. По данным следствия, в 2009 году он вступил в сговор с аналитиком военной разведки Челси Мэннинг. Она передала ему десятки тысяч отчетов о войне в Афганистане, сотни тысяч отчетов о войне в Ираке, телеграммы Госдепартамента и аналитические обзоры узников Гуантанамо.

Челси Мэннинг была приговорена к 35 годам лишения свободы в военной тюрьме, но приговор был смягчен Обамой в 2017 году. Впоследствии она почти год содержалась под стражей за неуважение к суду. Затем ее освободили после попытки самоубийства.

В конце мая премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что власти страны продолжат поддерживать Джулиана Ассанжа и добиваться его возвращения на родину. По его словам, достаточно того, что журналист уже отбыл, и дальнейшее его содержание под арестом «не принесет никакой пользы».