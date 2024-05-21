«С него хватит»: премьер Австралии захотел вернуть домой Ассанжа Альбанезе: Австралия будет добиваться возвращения Ассанжа домой

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Власти Австралии продолжат поддерживать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и добиваться его возвращения на родину, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. По его словам, которые передает The Sun, достаточно того, что журналист отбыл, и дальнейшее его содержание под арестом «не принесет никакой пользы».

Наша (правительства Австралии. — NEWS.ru) позиция относительно Ассанжа была и остается предельно ясной: с него хватит. Мы продолжаем тесно сотрудничать с партнерами для достижения этого результата, — заявил журналистам Альбанезе.

Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks. Теперь он сможет обжаловать решение о его экстрадиции в США. В постановлении двое судей назвали гарантии США по делу журналиста неудовлетворительными. Отмечается, что американская сторона должна была гарантировать, что Ассанж не будет ущемлен в рамках процесса или приговорен к смертной казни.

В свою очередь экс-глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отметил, что преследование Ассанжа может прекратиться. По его словам, администрация президента США Джо Байдена будет вынуждена это сделать. Корбин добавил, что считает журналистскую деятельность Ассанжа очень важной.