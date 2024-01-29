«Чертовы душевнобольные»: Такер Карлсон о сторонниках удара по Ирану Журналист Карлсон назвал сенаторов США душевнобольными за призыв удара по Ирану

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Журналист из США Такер Карлсон назвал душевнобольными сенаторов от штата Техас Джона Корнина и от штата Южная Каролина Линдси Грэма. Так он на своей странице в Twitter (X) прокомментировал заявление законодателей, которые призвали атаковать Иран в ответ на удар по военной базе США.

Чертовы душевнобольные, — написал Такер.

После атаки на военную базу США в Иордании Грэм заявил, что Вашингтон должен нанести ракетный удар по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания агрессии. По его мнению, иранское правительство реагирует лишь на «силовые методы». Помимо этого, Грэм раскритиковал главу Минобороны США Ллойда Остина, который, как считает сенатор, провалил усилия по сдерживанию агрессии против США на Ближнем Востоке.

Атака на американскую военную базу в Иордании, расположенную недалеко от границы с Сирией, произошла вечером 27 января. В результате удара погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президента США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.