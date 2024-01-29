США должны нанести ракетный удар по Ирану за атаку одной из своих баз на Ближнем Востоке, написал сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм в Twitter (X). По его мнению, это предотвратит подобные инциденты в будущем.
Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии, — заявил Грэм.
Сенатор выразил уверенность в том, что иранское правительство «реагирует только на силовые методы». Он подчеркнул, что до тех пор, пока Иран не столкнется с реальными последствиями для своей инфраструктуры и военнослужащих, нападения на американские войска будут продолжаться. Грэм также раскритиковал министра обороны США Ллойда Остина, отметив провал его усилий по сдерживанию агрессии против американских сил в регионе.
Напомним, что несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.