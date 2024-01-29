В США придумали наказание за обстрел своей базы Американский сенатор Грэм призвал ударить по Ирану в ответ на обстрел базы США

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм

США должны нанести ракетный удар по Ирану за атаку одной из своих баз на Ближнем Востоке, написал сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм в Twitter (X). По его мнению, это предотвратит подобные инциденты в будущем.

Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии, — заявил Грэм.

Сенатор выразил уверенность в том, что иранское правительство «реагирует только на силовые методы». Он подчеркнул, что до тех пор, пока Иран не столкнется с реальными последствиями для своей инфраструктуры и военнослужащих, нападения на американские войска будут продолжаться. Грэм также раскритиковал министра обороны США Ллойда Остина, отметив провал его усилий по сдерживанию агрессии против американских сил в регионе.

Напомним, что несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.