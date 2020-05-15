Американец по прозвищу Челюсти побил рекорд по поеданию хот-догов

https://static.news.ru/photo/32ffcfc6-be23-11ea-91f1-fa163e074e61_660.jpg Джоуи Честнат Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest в Нью-Йорке побил американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Он сумел съесть 75 хот-догов за 10 минут.

Так, Честнат побил свой же рекорд 2018 года. Тогда он съел 74 сосиски. В 2019 году ему удалось проглотить только 71 хот-дог. Он также побеждал в конкурсах, проходивших в период с 2007 по 2019 год.

Было тяжело. Хот-доги были сегодня хорошо приготовлены. Мне, конечно, не хватало поддержки болельщиков сегодня, — подчеркнул Честнат, слова которого приводит РИА Новости.

Из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось провести в засекреченном месте без присутствия болельщиков. Так, в состязании участвовали пять человек. Перед соперниками выставили стаканы с водой и разложили огромное количество хот-догов.

Конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводится в Нью-Йорке каждый год в День независимости США 4 июля.

Самое первое состязание состоялось в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. Отдельный турнир для женщин был организован в 2011 году ввиду того, что состязание стало популярным среди представительниц прекрасной половины человечества.

Как правило, конкурс проводится у закусочной Nathan's Famous, расположенной на углу Сёрф и Стилвел-авеню в Бруклине.

Ранее NEWS.ru писал, что новый рекорд в рамках проведения ежегодного конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин установила американка Мики Судо. Ей потребовалось 10 минут, чтобы съесть 48 с половиной штук.

Мики Судо является бессменной победительницей конкурса среди женщин с 2014 года.