«Будет катастрофа»: в США согласились с предупреждением Путина Уилкерсон: участие НАТО в боевых действиях на Украине станет катастрофой

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Экс-советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что вступление НАТО в боевые действия на Украине приведет к катастрофе. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке также отметил, что американский президент Джо Байден «подливает масла в огонь», говоря, что Латвия и Эстония станут следующими целями для Москвы.

Согласен с его (Путина. — NEWS.ru) высказываниями о том, что мы делаем. Он говорит, что мы постоянно нагнетаем угрозу. Байден говорит, что если мы не поддержим Украину, то Латвия или Эстония станут следующими, это абсурд, он только подливает масла в огонь. <...> Когда Такер спросил, что произойдет, если НАТО напрямую вступит в боевые действия на Украине, Путин ответил, что это будет катастрофа для человечества, — сказал Уилкерсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности длительной конфронтации с Россией. По его словам, она может продлиться десятилетия. В связи с этим он призвал увеличить и ускорить изготовление заказов для европейских оборонных компаний.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что Столтенберг страшилками о российской угрозе пугает Европу, чтобы выбить дополнительное финансирование для Альянса. При этом, по его словам, для РФ территория Европы ничем не примечательна и Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ясно дал понять, что Москва не собирается ни на кого нападать.