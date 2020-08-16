Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

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Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов, которые пройдут 3 ноября. Такое предположение высказал бывший помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Как рассказал Болтон в интервью La Razon, до выборов остаётся около трёх месяцев, а это с точки зрения американской политики целая вечность.

Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда будет четвертый саммит с Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе разработки ядерного оружия, — отметил экс-помощник.

Болтон пояснил, что Трамп, может быть, примет решение о выводе всех сил США из Афганистана, в том числе до выборов, или может объявить о выходе из НАТО.